BC americano eleva juros e prevê nova alta neste ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O banco central americano confirmou a expectativa do mercado e elevou a taxa de juros nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, para a banda entre 1% e 1,25%. A decisão demonstrou a confiança do Fed (como o BC americano é conhecido) no momento da economia americana, apesar de a inflação ser um foco de preocupação -o índice de preços está abaixo da meta de 2% ao ano. A expectativa é a de que aconteça apenas mais uma alta dos juros neste ano, dando prosseguimento ao aumento iniciado no fim de 2015. Para estimular a economia durante a crise americana (e, posteriormente, global) iniciada em 2007, o Fed derrubou os juros para uma faixa entre zero e 0,25%. Como o resultado não surpreendeu os investidores, ele não modificou a trajetória de queda do dólar, que encerrou o dia cotado a R$ 3,28 -desvalorização de 0,81%. Já a Bolsa brasileira oscilou bastante, mas terminou o pregão com alta de 0,15%. A última alta de juros promovida pelo Fed havia ocorrido na reunião de março, quando os juros subiram para a faixa entre 0,75% e 1%. Em nota emitida após a reunião que definiu a taxa, o BC americano manteve a expectativa de aumentar os juros mais uma vez no ano. A decisão foi ancorada em dados que mostram que o mercado de trabalho está sólido (a taxa de desemprego ficou em 4,3% em maio, a menor desde 2001), e a atividade econômica, se recuperando, ainda que em ritmo mais lento do que o esperado. Uma fonte de preocupação é a inflação. O núcleo dos preços ao consumidor americano (que exclui preços de combustíveis e alimentos, mais voláteis) subiu 1,7% em maio, a menor alta em dois anos. O resultado é motivo de cautela porque pode ser um sinal de fraqueza da economia. As lojas, por exemplo, podem não estar subindo tanto preço porque acham que os consumidores não vão estar dispostos a comprar se isso acontecer. Com isso, elas não aumentam os salários dos funcionários, que, por sua vez, cortam gastos, criando um ciclo negativo para a economia norte-americana. A presidente do banco central dos EUA, Janet Yellen, afirmou que o número está sendo acompanhado com atenção, mas que espera que ele se aproxime da meta de 2% nos próximos anos. As projeções do Fed apontam que a inflação ficará em 1,7% neste ano e em 1,9% no próximo. Para o PIB, a previsão é de alta de 2,2% em 2017 para a maior economia global. O banco central americano tem um duplo mandato: tem que cuidar da inflação, mas também buscar o pleno emprego que, no caso dos EUA, significa uma taxa de 5%. COMPRA DE TÍTULOS O Fed anunciou ainda que começará a reduzir sua carteira de títulos americanos e outros papéis neste ano. O banco central apresentou seu plano para reduzir o portfólio de US$ 4,2 trilhões em "treasuries" e títulos lastreados em hipotecas, cuja maior parte foi comprada na esteira da crise financeira e recessão de 2007-2009. "O comitê espera atualmente começar a implementar o programa de normalização do balanço neste ano, desde que a economia evolua como esperado", disse o Fed.