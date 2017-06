Incêndio mata ao menos 12 em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em um incêndio de grande proporção que destruiu um edifício residencial em uma região abastada no oeste de Londres nas primeiras horas desta quarta (14). Ao longo da madrugada, testemunhas relataram ter visto pessoas presas no edifício gritando por socorro e ao menos uma mulher jogar uma criança pela janela para tentar salvá-la do fogo. O governo britânico abriu investigação para apurar o que deu início às chamas, e a expectativa era a de que o número de mortos subisse. Há 20 feridos em estado grave, e socorristas temem achar corpos presos dentro do prédio. O edifício Grenfell Tower foi construído em 1974 e reformado no ano passado em uma obra orçada em £ 10 milhões (R$ 46 milhões), segundo o "Financial Times". Em seus 24 andares, abrigava 120 apartamentos em torno de uma única escadaria. Ao lado de um parque e diante de uma escola de ensino fundamental, ele está localizado na porção norte de Kensington, colado a Notting Hill, região rica de Londres. O fogo começou no segundo andar e logo se espalhou pelo prédio de 70 metros. A comissária de Bombeiros Dany Cotton disse nunca ter visto incêndio tão grande nos 29 anos de sua carreira. Cerca de 200 bombeiros acorreram ao local seis minutos após o chamado. Moradores foram removidos de casas e prédios vizinhos enquanto se avalia o risco de desabamento. Na noite de quarta, havia ao menos 44 famílias em abrigos de emergência. Até a conclusão desta edição, nenhum nome foi divulgado, e famílias e amigos ainda buscavam entes queridos. Segundo o "Guardian", os condôminos foram orientados, em 2014, a permanecerem nos apartamentos até segunda ordem caso o prédio pegasse fogo, pois as portas seriam capazes de conter as chamas por 30 minutos --o que pode explicar a hesitação em fugir imediatamente. "As pessoas começaram a aparecer nas janelas desesperadas, batendo e gritando", disse a testemunha Samira Lamrani a uma agência de notícias. Ela afirma ter visto uma mulher jogar seu bebê do "nono ou décimo andar" após fazer gestos desesperados para que alguém na rua pegasse a criança. "Um homem correu e conseguiu." Em outubro último, o governo britânico prometeu rever normas de segurança em edifícios altos. Em 2009, um incêndio no sul de Londres deixou seis mortos. A investigação determinou que a vistoria do prédio fora mal feita e os painéis antifogo não eram resistentes o bastante. O prefeito Sadiq Khan, que neste mês já lidou com um atentado que deixou oito mortos na cidade, prometeu que "os londrinos receberiam as respostas às perguntas que surgiriam com a tragédia". A primeira-ministra, Theresa May, disse que o governo nacional cooperaria com a prefeitura e, extintos os riscos, abriria investigação.