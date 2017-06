Viagem de deputados para a Copa das Confederações é abortada

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Diante da repercussão negativa, a Câmara dos Deputados não vai mais bancar uma viagem oficial de deputados para a Copa das Confederações na Rússia, torneio que começa neste sábado (17) e vai até 2 de julho. No início de maio a Comissão de Esporte da Câmara aprovou requerimento do deputado Goulart (PSD-SP) para o envio de uma missão oficial de deputados da comissão à Rússia, durante o torneio. Em sua justificativa, o deputado --que é conselheiro do Corinthians e membro da torcida organizada Gaviões da Fiel--, escreveu o seguinte: "A visita à cidade sede da Copa das Confederações é de fundamental importância para implantarmos e atuarmos na segurança e nos investimentos sociais de diversos megaeventos esportivos que virão a ser realizados no Brasil nos próximos anos." Procurado pela Folha de S. Paulo, Goulart disse que retirou o requerimento e que agora irá viajar à Rússia e à China (por causa de intercâmbios desse país com o futebol brasileiro) em julho, durante o recesso do Congresso, pagando do próprio bolso. Nas missões ao exterior, a Câmara banca passagens aéreas e diárias para hospedagem e alimentação.