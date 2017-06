Botafogo abre vantagem de dois gols, mas cede empate ao Vitória

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo fez parecer no primeiro tempo que o triunfo sobre Vitória viria com certa tranquilidade nesta quarta-feira (14). Isso porque o time fez 2 a 0 e foi para o intervalo com largo sorriso. Os baianos, porém, voltaram diferentes para a etapa complementar e arrancaram empate em 2 a 2 no Barradão, em Salvador, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo entrou em campo sabendo que o Vitória dominaria as ações do jogo. Confortável com esse time de jogo, os visitantes resistiram à pressão inicial e colocaram em prática os contra-ataques. A principal arma era a infiltração do volante Bruno Silva. Ele teve duas chances claras: na primeira, chutou para fora, mas na segunda, aos 29min, estufou as redes. No final da etapa, o volante voltou a mostrar faro de artilheiro. Após cobrança de falta de João Paulo, Fernando Miguel espalmou na cabeça de Bruno Silva, que apenas complementou para marcar o segundo gol do Botafogo. Na segunda parte do jogo, o Vitória aproveitou os minutos iniciais para pressionar o adversário tal como no primeiro tempo. Desta vez, a tática deu resultado. Após vacilo de Arnaldo, David rolou para trás e encontrou Gabriel Xavier, que driblou Victor Luis e finalizou com qualidade para descontar. A partir daí, os baianos botaram o coração na ponta da chuteira e se aproveitaram do claro cansaço do Botafogo para arrancar empate. Kieza marcou para os donos da casa aos 30min. Com o resultado, o Botafogo chega aos nove pontos. O time alvinegro volta a campo no domingo (18), quando visita a Chapecoense, na Arena Condá. O Vitória, por sua vez, vai aos cinco pontos, e segue na zona de rebaixamento. Os baianos encaram o Sport, em Recife, também no domingo. VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Fred, Kanu e Thallyson; Filipe Soutto, Uillian Correia (Yago) e Gabriel Xavier; Neilton, David (André Lima) e Kieza (Cleiton Xavier). Técnico: Alexandre Gallo BOTAFOGO Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís; Rodrigo Lindoso (Montillo), Bruno Silva (Dudu Cearense), Matheus Fernandes (Gilson) e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger. Técnico: Jair Ventura Estádio: Barradão, em Salvador (BA) Juiz: Anderson Daronco (Fifa-RS) Cartões amarelo: Bruno Silva (BOT); Kanu (VIT) Cartão vermelho: Gabriel Xavier (VIT) Gols: Bruno Silva (BOT), aos 29min e aos 41min do primeiro tempo; Gabriel Xavier (VIT), aos 4min, e Kieza (VIT), aos 30min do segundo tempo