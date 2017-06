São Paulo empata com Sport e põe fim à sequência de derrotas com visitante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um jogo de muita disposição física, mas pouca técnica, o São Paulo empatou com o Sport por 0 a 0, nesta quarta-feira (14), na Ilha do Retiro, em Recife, na abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o São Paulo continua sem vencer como visitante na competição. Antes do ponto conquistado nesta quarta, a equipe dirigida por Rogério Ceni tinha três derrotas fora de casa —perdeu para Cruzeiro, Ponte Preta e Corinthians. O clube não vence como visitante desde 19 de abril, quando derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, pela Copa do Brasil. Desde então, empatou com o Corinthians, pela semifinal do Paulista, e diante do Defensa y Justicia, pela Sul-Americana. Assim como fez na maioria dos jogos da competição até agora, Rogério Ceni escalou o São Paulo com três zagueiros. Desta vez, Militão, Lucão e Maicon formaram o trio. Militão, que jogou contra o Corinthians na função de volante, atuou mais pelo lado direito do campo e ajudou Marcinho. Douglas, titular no último domingo (11), ficou no banco de reservas, e abriu uma vaga para a entrada de Thomaz no meio de campo. O setor ofensivo teve Pratto e Wellington Nen, que substituiu Gilberto. Com essa formação, o sistema defensivo da equipe tricolor ficou menos exposto e não deu espaços para o adversário, que criou apenas uma chance na etapa inicial. Aos 37min, André recebeu do lado esquerdo dentro da área, chutou forte e Renan Ribeiro fez excelente defesa. Já o São Paulo apostou nas jogadas de velocidade, mas se precipitou no último passe e pouco ameaçou o goleiro Magrão. A melhor oportunidade aconteceu aos 44min, quando Marcinho cruzou da direita e Pratto, desequilibrado, finalizou rente à trave. Sem alterações, o segundo tempo começou da mesma forma. Em uma jogada semelhante à etapa inicial, André concluiu e Renan Ribeiro defendeu com o rosto. Com o time sem criação e pouco produção ofensiva, Ceni trocou Wesley por Thomaz e Lucas Fernandes no lugar de Cícero. Ele ainda colocou Gilberto na vaga de Nen. Assim, Wesley passou a atuar na lateral direita, Militão foi para o meio de campo ao lado de Jucilei e Lucas Fernandes. O trio ofensivo teve Marcinho, Pratto e Gilberto. Luxemburgo também mexeu no Sport e promoveu a entrada de Rogério, ex-São Paulo. As alterações, porém, não surtiram efeito. A correria continuou, mas as equipes não exigiram de Magrão e nem de Renan Ribeiro. O goleiro do Sport só apareceu aos 48min, quando Pratto cruzou, Gilberto cabeceou e Magrão defendeu para garantir o empate por 0 a 0. Após sete rodadas no Brasileiro, o São Paulo soma dez pontos. Já o Sport tem oito. O time paulista volta a campo no domingo (18), quando recebe o Atlético-MG no Morumbi. Já o Sport terá o Vitória na Ilha do Retiro. SPORT Magrão; Samuel Xavier, Durval, Ronaldo Alves e Sander; Rithely, Patrick e Thallyson (Everton Felipe); Thomás, André e Osvaldo. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. SÃO PAULO Renan Ribeiro; Militão, Maicon e Lucão; Marcinho, Jucilei, Cícero e Júnior Tavares; Wellington Nem, Thomaz (Wesley) e Pratto. Técnico: Rogério Ceni. Estádio: Ilha do Retiro, no Recife (PE) Juiz: Heber Roberto Lopes (SC) Cartão amarelo: Cícero (São Paulo)