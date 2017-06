Sidcley e Deivid foram os destaques do Atlético-PR. Confira as atuações

SAIBA MAIS Com um a menos, Furacão consegue vitória heroica fora de casa contra o Galo

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS



Santos (6,5)

Quando acionado, deu conta do recado. Atuação regular.



Jonathan (6,5)

Destacou-se mais pela solidez defensiva pela qualidade no apoio.



Wanderson (7,0)

Deu mais velocidade ao setor defensivo. Bem por baixo e pelo alto.



Thiago Heleno (7,0)

O Galo abusou das bolas aéreas e o General foi perfeito.



Sidcley (7,5)

Mostrou fôlego em uma bela e decisiva disparada aos 44-2º.



Otávio (7,0)

Bem posicionado, foi importante para a equipe se segurar no 2º tempo.



Matheus Rossetto (6,0)

Jogador que mais desarmou no 1º tempo, porém criou pouco.



Deivid (7,5)

Entrou na volta do intervalo. Reforçou a marcação na entrada da área.



Lucho González (4,0)

Cometeu duas faltas e acabou expulso de forma infantil.



Nikão (5,5)



Nicolas (6,0)

Entrou aos 33-1º, o que fez com que Sidcley jogasse mais adiantado.



Yago (4,5)

Apareceu no 1º lance do jogo. Depois, errou quase metade dos passes.



Douglas Coutinho (6,5)

Entrou na volta do intervalo. Participou do lance do gol solitário.



Grafite (5,0)

Praticamente não pegou na bola. Quando apareceu, faltou velocidade.