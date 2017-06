A Conmebol realiza na noite desta quarta-feira (14/06) o sorteio da fase de mata-mata da Copa Libertadores da América, e o Atlético-PR já sabe quem será seu adversário nas oitavas de final da competição continental: o Santos.



O confronto contra um brasileiro não chega a ser uma surpresa, já que dos oito primeiros classificados na fase de grupos, cinco eram do país. Por outro lado, o time paranaense foi o único do Brasil a se classificar na segunda posição - Chapecoense e Flamengo pararam na fase de grupos.



O confronto contra os santistas será o segundo entre as equipes num mata-mata de Libertadores. Em 2005, quando o Furacão foi vice-campeão, o adversário dos paranaenses nas quartas de final foi justamente o Peixe. Na ocasião, depois de vencer por 3 a 2 na Arena da Baixada, o time paranaense se garantiu na fase seguinte após triunfar novamente na Vila Belmiro, por 2 a 0.



Se passar para as quartas de final, o Atlético poderá fazer outro duelo brasileiro, desta vez contra o Palmeiras. O Verdão paulista irá medir forças contra o Barcelona de Guayaquil nas quartas de final e quem passar de fase encarará o vencedor de Atlético-PR e Santos.