Atlético-MG não aproveita expulsão do adversário e perde para o Atlético-PR

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Jogar em casa contra o lanterna e ainda ver o adversário ter um jogador expulso no primeiro tempo é uma situação dos sonhos para qualquer equipe, O Atlético-MG viveu isso contra o Atlético-PR nesta quarta-feira (14), mas não soube aproveitar. Os mineiros perderam por 1 a 0 na Arena Independência, com gol no final, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG completou três jogos sem vencer como mandante neste Campeonato Brasileiro. O time da casa pressionou bastante, especialmente a partir do momento que ficou com um jogador a mais. O meia Lucho González foi expulso aos 39min da etapa inicial após acumular dois cartões amarelos. O grande responsável por dar volume de jogo ao time mineiro foi o volante Elias, ao ter precisão nos desarmes e força para puxar o time ao ataque. Não foram poucas as vezes em que o volante chegou em condições de finalizar dentro da área do Atlético-PR. Ainda assim, os mineiros não conseguiram abrir o placar. Mesmo que a pressão fosse toda do Atlético-MG, os paranaenses quem criaram a primeira grande chance na etapa final. Após cobrança de escanteio, a defesa mineira não conseguiu afastar a bola e Deivid quase marcou de cabeça. Por sorte do time alvinegro, a bola bateu na trave. Aos 33min do segundo tempo, o técnico Roger Machado fez as duas alterações que restavam. O treinador sacou o lateral Alex Silva para colocar o meia Thalis e também tirou Elias para colocar o centroavante Élder Santana. Essa última alteração foi o suficiente para fazer o treinador ser chamado de burro por sua torcida. O único gol da noite saiu aos 45min da etapa final. Sidcley aproveitou falha do zagueiro Felipe Santana. O zagueiro alvinegro tentou recuar uma bola para o goleiro Victor, mas acabou presenteando o lateral do Atlético-PR, que aproveitou para estufar as redes. O Atlético-MG estacionou em seis pontos e ocupa a 17ª posição, na entrada da zona de rebaixamento . A próxima partida dos mineiros é no domingo (18), contra o São Paulo, no Morumbi. Já os paranaenses, que somam cinco pontos e continuam na lantera da competição, jogam contra o Atlético-GO no sábado (17), fora de casa. ATLÉTICO-MG Victor, Alex Silva (Thalis), Leonardo Silva, Felipe Santana e Fábio Santos; Rafael Carioca, Elias (Élder Santana), Marlone e Valdívia (Otero); Robinho e Rafael Moura. Treinador: Roger Machado ATLÉTICO-PR Santos, Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto (Deivid) e Lucho González; Nikão (Nicolas), Yago (Douglas Coutinho) e Grafite. Treinador: Eduardo Baptista Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Péricles Bassols Cortez (PE) Cartões amarelos: Leonardo Silva (CAM); Deivid, Jonathan e Nicolas (CAP) Cartão vermelho: Lucho González (CAP) Gol: Sidcley (CAP), aos 45min do segundo tempo