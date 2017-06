Brad Pitt pede desculpas a Jennifer Aniston 12 anos após separação, diz revista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde a separação com Angelina Jolie, 42, em 2016, o ator americano Brad Pitt, 53, parou de beber álcool e começou a fazer terapia. Nesse período, o astro hollywodiano para ter reconhecido suas fraquezas e resolveu pedir desculpas a sua ex-mulher Jennifer Aniston, 48, com que foi casado por cinco anos. "Brad pediu desculpas por todo o mal-estar causado por ela", afirmou uma fonte próxima aos dois, de acordo com a revista americana " "Life and Style". "Ele normalmente não abre dessa forma, mas com a terapia e sua recuperação, ele aprendeu a expressar seus sentimentos. Ele lamentou toda a dor que ele causou a ela", afirmou a fonte. Jennifer Aniston e Brad Pitt se casaram em 2000, mas o casamento deles começou a ter problemas em 2004 culminando com a separação em janeiro de 2005. Um dos motivos do divórcio foi o relacionamento de Pitt com Angelina Jolie durante as gravações do filme "Sr. E Sr.ª Smith", lançado em meados de 2005. Na época, ambos negaram qualquer envolvimento, mas começaram a ser fotografados juntos em viagens de Jolie em missões humanitárias. Uma pessoa próxima a Aniston afirmou que a atriz o perdoa e que agora ela só pensa em seu futuro. Jennifer se prepara para celebrar dois anos de casamento com o ator Justin Theroux —eles se casaram 2014 no Hawai. Em entrevista à revista americana "GQ Style", em maio de 2017, Brad Pitt afirmou ter largado o álcool por suco de cranberry com água com gás. "Eu estou muito, muito feliz de ter colocado isso tudo para trás. Quero dizer, eu já tinha parado com tudo exceto a bebida quando eu comecei minha família. Mas mesmo nesse último ano, você sabe ? coisas com as quais eu não estava lidando. Eu estava bebendo muito." Pitt disse ainda que ele e Angelina Jolie estavam tentando resolver as questões legais amigavelmente e de maneira privada. Eles estavam decidindo como ficaria a questão de suas visitas aos filhos Maddox, 15, Zahara, 12, Pax Thien, 13, Shiloh, 11, e os gêmeos Knox e Vivienne, 9.