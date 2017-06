Corinthians enfrenta colombianos na Sul-Americana; Flamengo reencontra algoz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians enfrentará o desconhecido time do Patriotas (Colômbia) na próxima fase da Copa Sul-Americana. Na primeira fase, a equipe eliminou a Universidad de Chile, que venceu o torneio em 2011. Entre os brasileiros, o Flamengo pega o Palestino, do Chile, seu algoz edição de 2016 da competição, a Ponte Preta pega o Sol de America, do Paraguai, a Chapecoense enfrenta o argentino Defensa y Justicia, que eliminou o São Paulo na primeira fase do torneio, o Fluminense joga contra a Universidad Católica, do Chile, o Sport contra o argentino Arsenal de Sarandí. O sorteio foi feito na noite desta quarta-feira (14) na cidade de Luque, no Paraguai. No mesmo evento serão sorteados os confrontos da Libertadores. VEJA OS CONFRONTOS DA SUL-AMERICANA Racing (ARG) x Independiente (COL) Deportivo Cali (COL) x Junior Barranquilla (COL) Flamengo x Palestino (CHI) Nacional Potosí (BOL) x Estudiantes (ARG) Independiente (ARG) x Deportes Iquique (CHI) Bolivar (BOL) x LDU (EQU) Ponte Preta x Sol de America (PAR) Huracán (ARG) x Libertad (PAR) Fuerza Amarilla (EQU) x Independiente Santa Fe (COL) Sport x Arsenal de Sarandí (ARG) Oriente Petrolero (BOL) x Atlético Tucumnán (ARG) Fluminense x Universidad Católica (CHI) Defensa y Justicia (ARG) x Chapecoense Nacional (Par) X Olímpia (PAR) Cerro Porteño (PAR) x Boston River (URU) Patriotas (COL) x Corinthians