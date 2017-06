Atlético-GO passa pelo Avaí, vence outra em casa e deixa a degola

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-GO levou a melhor sobre o Avaí em duelo direto disputado na noite desta quarta-feira (14), no estádio Olímpico (GO). A exemplo do que fez contra a Ponte Preta, o time coral voltou a atuar bem dentro de casa e venceu o duelo por 3 a 1 – o placar podia ter sido ainda maior, não fossem as inúmeras chances desperdiçadas especialmente na etapa final. Com a segunda vitória como mandante, o Atlético-GO chega a seis pontos, ultrapassa o Avaí e deixa a zona de rebaixamento, assumindo a 16ª colocação. Já o time catarinense, estacionado nos cinco pontos, cai para a vice-lanterna da tabela. As duas equipes voltam a campo no sábado (17), pela oitava rodada da Série A. O Atlético-GO entra em campo primeiro, às 16h, quando recebe o Atlético-PR no mesmo estádio Olímpico (GO). Já o Avaí joga às 19h contra o Vasco, em São Januário. ATLÉTICO-GO Felipe Garcia; André Castro, Eduardo Gabriel, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Igor, Silva, Breno Lopes (Diego Rosa), Jorginho (Everton Heleno) e Andrigo (Luiz Fernando); Everaldo Técnico: Doriva AVAÍ Kozlinski; Leandro Silva, Alemão (Gustavo), Betão e Capa; Luan, Judson (Pedro Castro), Simião e Juan; Willians (Diego Tavares) e Romulo Técnico: Claudinei Oliveira Estádio: Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO) Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP) Cartões amarelos: Andrigo, Luiz Fernando (Atlético-GO); Judson, Luan, Capa, Betão, Gustavo (Avaí) Gols: Jorginho (Atlético-GO), aos 16min, Juan (Avaí), aos 24min, e Everaldo (Atlético-GO), aos 47min do primeiro tempo; Everaldo (Atlético-GO), aos 46 minutos do segundo tempo