Gabriel Jesus não precisará de cirurgia para se recuperar de fratura

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus não precisará ser operado após sofrer uma fratura no rosto no amistoso entre Brasil e Argentina. O atacante do Manchester City informou por meio de seu Instagram nesta quarta-feira (14) que poderá voltar aos gramados em apenas três semanas. "Ontem [terça, 13], passei por uma ressonância no rosto e uma bateria de exames e as notícias são boas! Minha recuperação está indo muito bem e não vou precisar operar! Serei reavaliado em 15 dias, mas tudo indica que em três semanas eu já estarei de volta aos gramados", publicou o jogador. Na mesma mensagem, o ex-jogador do Palmeiras agradeceu às mensagens dos fãs e também aos médicos responsáveis pelo tratamento da lesão. O atacante sofreu a contusão na última sexta-feira (9), perto do fim da derrota por 1 a 0 para a Argentina, ao levar uma cotovelada na face em disputa de bola com o zagueiro Otamendi, seu colega de time na Inglaterra. O brasileiro sofreu uma fratura no osso do rosto que protege o olho, mas logo tranquilizou o público sobre seu estado de saúde, informando por meio das redes sociais que passava bem. Por conta da lesão, Gabriel Jesus foi cortado da delegação da seleção, que nesta semana goleou a Austrália por 4 a 0 com atuação de destaque de Diego Souza, autor de dois gols e substituto do jogador do City. O incidente repercutiu mal para Otamendi, que passou a ser perseguido pela torcida do Manchester City. Torcedores pediram a saída do defensor argentino e o chamaram de "jogador de UFC". Gabriel Jesus, no entanto, defendeu o companheiro e disse ao "SporTV" que não houve maldade na jogada: "Foi um lance muito normal, foi sem querer. Foi um movimento que ele desceu com o braço, normal".