Mulher come livro 'Graça Infinita', de David Foster Wallace, há um ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É isso mesmo. Uma americana resolveu passar um ano comendo, pouco a pouco, "Graça Infinita", o cultuado romance do escritor americano David Foster Wallace, morto em 2008. Jamie Loftus, uma comediante, resolveu postar um vídeo em comemoração pelo aniversário de um ano desde que ela começou a devorar o calhamaço. Loftus aparece tirando páginas de um saco de salgadinhos; fazendo um sanduíche com "Graça Infinita", pão de forma e mostarda; mergulhando uma página no café; e comendo a obra do americano com ovo, entre outros jeitos de se alimentar. A performance pode ser acompanhada pelo Twitter, buscando a hashtag #eatinginifitejest. Marco da literatura pós-moderna, a prosa experimental de Wallace costuma levar tempo para ser lida —e não só porque a edição brasileira, da Companhia das Letras, tem 1144 páginas. Resta saber agora o que leva menos tempo: lê-las ou comê-las.