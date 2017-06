Corinthians bate o Cruzeiro e tem a melhor campanha do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um jogo muito estudado, principalmente no primeiro tempo, o Corinthians precisou da bola parada para furar a marcação do Cruzeiro e vencer por 1 a 0, nesta quarta-feira (14), no Itaquerão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Fagner e Rodriguinho, que estavam com a seleção brasileira, o técnico Fábio Carille escalou a mesma equipe do duelo contra o São Paulo. Paulo Roberto atuou na lateral direita, enquanto Marquinhos Gabriel entrou no meio de campo. O jogador atuou aberto pela direita e Jadson jogou mais centralizado na função de Rodriguinho. Apesar de manter o padrão tático e ter até mais posse de bola do que o rival na etapa inicial (63% a 37%), o Corinthians não conseguiu fazer triangulações e infiltrações durante o primeiro tempo. O time mineiro priorizava a marcação e muitas vezes tinha todos os jogadores atrás da linha de meio de campo. Mano Menezes pode ter adotado esse estilo por conhecer bem Fábio Carille. O treinador corintiano foi seu auxiliar em duas oportunidades no Corinthians. Ele também foi observador técnico da seleção brasileira comandada por Mano na Copa América de 2011. Assim, o melhor lance da etapa inicial e até o gol surgiu em uma bola parada. Aos 42min, Jadson cobrou escanteio e Balbuena cabeceou para abrir o placar. No segundo tempo, o Cruzeiro se expôs mais. Mano colocou o meia ofensivo Alison no lugar do volante Henrique. Mesmo assim, as melhores oportunidades continuaram em lances de escanteio para os dois lados. Aos 6min, Ábila, livre na pequena área, isolou por cima do gol de Cássio. O Corinthians respondeu em duas cobranças feitas por Jadson e com cabeçadas de Pablo, que exigiram boas defesas de Fábio. Com o passar do tempo, o Cruzeiro aumentou a pressão e insistiu nos cruzamentos para a área, mas o Corinthians conseguiu se segura. Nos acréscimos, Cássio fez boa defesa em chute de Rafael Sóbis. Com o resultado, a equipe continua na liderança isolada da competição agora com 19 pontos. Desde 2003, quando o torneio passou a ser disputado em pontos corridos, nenhum outro time atingiu essa pontuação após sete jogos. A melhor marca era do Cruzeiro, que somou 17 pontos (12 gols de saldo) em 2003. Corinthians (2011 e 2010) e o Atlético-MG (2009) também somaram a mesma pontuação, mas com saldo inferior. Na atual edição do Nacional, o clube venceu três jogos em seu estádio e empatou um. Como visitante são 100% de aproveitamento. O Corinthians completou também 20 jogos sem derrota. O último revés foi no dia 19 de março, quando perdeu para a Ferroviária por 1 a 0, fora de casa. Na oportunidade, Carille escalou uma formação mista. A equipe pode ampliar a série invicta no próximo domingo (18), quando enfrenta o Coritiba, às 11h, no Couto Pereira, em Curitiba. CORINTHIANS Cássio; Paulo Roberto, Balbuena, Pablo e Arana; Gabriel e Maycon; Marquinhos Gabriel (Clayson), Jadson (Giovanni Augusto) e Romero (Camacho); Jô. Técnico: Fábio Carille CRUZEIRO Fabio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Henrique (Alisson) e Ariel Cabral; Thiago Neves (Rafael Marques), Ramon Ábila e Rafinha (Rafael Sobis). Técnico: Mano Menezes Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo (SP) Juiz: Leandro Vuaden (RS) Cartões amarelos: Henrique (Cruzeiro). Gol: Balbuena (Corinthians), aos 42min do primeiro tempo