Chapecoense vence, se recupera e mantém o Vasco em jejum como visitante

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um golaço do atacante Arthur, a Chapecoense venceu o Vasco por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, na Arena Condá (SC), e se recuperou após duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca segue sem pontuar atuando fora de seus domínios na competição. O triunfo levou a Chapecoense ao quarto lugar da competição, com 13 pontos. Depois de ser líder por duas rodadas, o time catarinense já está seis pontos atrás do Corinthians. O Vasco, por sua vez, está em 12º lugar, com 9 pontos. Apesar da instabilidade quando atua fora de casa, a equipe carioca está quatro pontos à frente da zona de rebaixamento. O triunfo catarinense sobre o Vasco foi definido aos 16min do segundo tempo. Arthur passou pelo lateral direito Gilberto, chutou da intermediária e acertou o ângulo. Antes disso, Andrei Girotto abriu o placar para a Chapecoense, e Jean empatou para o Vasco. Forte no Rio de Janeiro, os cariocas terão a chance de subir na tabela com a sequência de três jogos na cidade, sendo Avaí e Atlético-GO em São Januário e o clássico com o Botafogo, no Engenhão. A Chapecoense, contudo, não tem uma tabela fácil pela frente. Na oitava rodada, recebe o Botafogo e, depois, terá de ir ao Rio de Janeiro para pegar o Flamengo e volta ao seu estádio para encarar o Atlético-MG. CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos, Reinaldo (Diego Renan); Andrei Girotto, Luiz Antonio, Seijas (Neném); Rossi (Osman), Arthur, Wellington Paulista. T.: Vagner Mancini VASCO Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão, Henrique; Jean, Douglas, Wellington (Manga Escobar), Mateus Vital (Caio Monteiro), Alan (Andrezinho); Nenê. T.: Milton Mendes Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Juiz: Jailson Macedo Freitas (BA) Cartões amarelos: Rossi (Chapecoense); Alan, Henrique (Vasco) Gols: Andrei Girotto (Chapecoense), aos 28min, e Jean (Vasco), aos 40min do primeiro tempo; Arthur, aos 16min do segundo tempo (Chapecoense)