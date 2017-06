Flamengo bate Ponte Preta na estreia na renovada Ilha do Urubu

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na primeira partida da renovada Ilha do Urubu, nome escolhido pela torcida rubro-negra para batizar o estádio da Portuguesa, o Flamengo fez valer a sua condição de mandante. Com apoio da torcida, os cariocas bateram a Ponte Preta por 2 a 0 nesta quarta-feira (14). Com o time em um momento ruim, Zé Ricardo lançou Rodinei, Rafael Vaz e Cuéllar. O time não jogou um grande futebol, mas quebrou a sequência de quatro jogos sem vitórias no Brasileiro. Empurrado pela sua torcida, o Flamengo partiu com tudo para cima do time visitante na primeira etapa. Com forte marcação na saída de bola, os donos da casa sufocaram os visitantes, que pouco fizeram. Apesar da superioridade, o Flamengo não criou muitas chances. Nas melhores, Leandro Damião, mal posicionado, desperdiçou. Com o passar do tempo, a Ponte Preta, toda recuada, esfriou o ímpeto rubro-negro, que conseguiu só o gol nos últimos segundos da etapa inicial. Aos 47min, Diego bateu escanteio e Réver, de cabeça, abriu a contagem. Atrás no marcador, a Ponte Preta se expôs um pouco mais na metade final de jogo. O time, que não havia levado perigo algum para o goleiro Thiago, ao menos se arriscou mais e tentou chutes a gol, mas sem efetividade. O jogo estava para lá de morno até que Leandro Damião, que tinha desperdiçado todas as oportunidades que teve antes, aproveitou cruzamento de Vinicius Jr e ampliou. A partir daí, a Ponte não demonstrou nenhum poder de reação na partida. O Flamengo, satisfeito com o resultado, administrou a partida até o apito final. Agora o Flamengo volta as suas atenções para o rival Fluminense, adversário de domingo (18), 16h, no Maracanã. Já a Ponte pega o Santos, também no domingo, no Pacaembu. FLAMENGO Thiago; Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Cuéllar e Diego (Conca); Vinicius Junior (Pará), Everton e Leandro Damião (Vizeu). Técnico: Zé Ricardo PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Kadu e João Lucas; Naldo, Elton, Léo Artur (Jadson) e Renato Cajá (Claudinho); Negueba (Lins) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina Estádio: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Cartões amarelos: Negueba, Nino Paraíba (PON); Márcio Araújo, Vinicius Jr. (FLA) Gols: Réver (FLA), aos 47min do primeiro tempo; Leandro Damião (FLA), aos 13min do segundo tempo