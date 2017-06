Viagens pelo mundo, tarifas e promoções

Maneiras diferentes de aproveitar férias (foto: Divulgação)

Algumas coisas no mundo do Turismo nem têm explicações plausíveis. Sempre se falou que viajar para Cuba era, além de interessante, muito barato. Daí o espanto quando se compara tarifas de pacotes oferecidos pelas operadoras brasileiras: sete noites entre Havana e Varadero ( cinco diárias) em resort com tudo incluído e (duas diárias) na capital cubana, apenas com o café da manhã, custa 5.700 reais por pessoa. Quem for para Munique durante cinco dias, vai pagar 2.948 reais por pessoa. E se o destino for Buenos Aires, 816 reais durante quatro dias.

Quem preferir um resort com tudo incluído, pode escolher cinco dias no Iberostar Bahia, Praia do Forte, por 2.998 reais . Mesma tarifa do Vila Galé Cumbuco, Ceará, durante seis dias. A EGP viagens, de São Paulo, fez promoção para viagem ao Egito, durante 13 noites com aéreo, cruzeiro pelo Nilo com pensão completa, passeios e traslados, a partir de dez pagamentos de 390 reais. A viagem será realizada no dia 1 de setembro. Paris terá uma saída especial em 2 de novembro, na viagem de nove noites, custando a partir de dez pagamentos de 180 reais por pessoa.

Por essas e outras, muitos jovens de corpo ou de espírito estão programando para as férias um roteiro de aventura, natureza e também muita beleza. Principais modalidades: Água – caiaque, surfe, mergulho, vela, acqua-rider, bóia cross, rafting, outrigger (canoa havaiana), canoa, windsurfe e morey bug (body boarding). Terra – espeleologia (exploração de cavernas), excursionismo, caminhadas, trekking e hikking, rallies (classe turismo), bung jump, rope swing (pêndulo com corda), cavalgada, orientação (caminhada e corrida), canionismo (rapel, tirolesa), montanhismo (escalada e caminhada), ciclismo (mountain bike – cicloturismo), off road (fora da estrada), arborismo, motocross e sand board (prancha na areia. Ar - para-quedismo, sky-surf, base jump, asa delta, parapente, balonismo e ultraleve.

DESTINOS TURÍSTICOS

No Sul – Parque Estadual Morumbi, Campos Gerais, Costa Oeste do Paraná, Represa Ribeirão Claro, Guaraqueçaba, Ilha do Mel, Antonina, Bombinhas e Florianópolis.

No Centro Oeste – Buraco das Araras, Pirinópolis, Itiquira, Bonito, Jalapão.

No Norte – Manaus, Barcelos, Transamazônica e Serra do Navio.

No Nordeste – Natal, Xingó, Lençóis, Ilhéus, Morro de São Paulo e Delta do Parnaíba

No Sueste – Parati, Ilha Grande Ouro Preto, Carmo do Rio Claro, Araxá, Estrada Real, Serra do Espinhaço, Terras Altas da Mantiqueira, Diamantina, RPPN Caraça, Circuíto das Águas de Minas Gerais, Ibitipoca, Serra do Lenheiro, São José/Carrancas, Brotas, Juréia, Peruíbe, Bertioga, Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião, Santos, Vale do Contestado, Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual da Serra da Cantareira, Parque Estadual da Serra da Cantareira, Parque Estadual Ilha do Cardoso, Parque Estadual Intervales/Petar, Cabo Frio e Angra dos Reis.

Férias na natureza, boa escolha para aproveitar muito sem gastar demais

PETAR

Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, criado em 1958, ficou conhecido como Petar e por causa da sua grande riqueza espeleológica. São mais de 250 cavernas catalogadas, uma das maiores concentrações do gênero no nosso país. Um valioso patrimônio natural composto por sítios paleontológicos, arqueológicos e históricos espalhados em uma área de mais de 35 mil hectares, com grande variedade biológica característica da Mata Atlântica.

Localizado na Serra do Mar, distante 360 quilômetros ao sul da capital paulista, o Petar tem altitudes médias de 700 metros acima do nível do mar. Fica nos municípios de Iporanga e Apiaí, Vale do rio Ribeira do Iguape, ao sul do Estado de São Paulo, pertinho do Paraná. A famosa Caverna do Diabo fica na cidade de Eldorado, próxima de Petar e é a caverna mais visitada do Brasil pela sua beleza e por oferecer infraestrutura ao visitante. São 500 metros de caminho iluminado, pontes de alvenaria e canalizações. As formações são gigantescas, algumas com colunas medindo 20 metros de altura por 5 de diâmetro. Os primeiros salões chegam a ter 60 metros de altura.

Santana, Caboclos, Ouro Grosso e Casa de Pedra são os quatro núcleos de visitação. O parque é apenas uma parte de todo o Ecossistema do Vale do Ribeira. O turismo de aventura avança muito além do Petar, porque ao lado do Parque Estadual Intervales, do Parque Estadual Carlos Botelho e da Estação Ecológica de Xitué há uma única área com de 200 mil hectares de mata contínua, abrigando onça-pintada, macaco mono-carvoeiro e gavião real. O Petar foi declarado reserva da biosfera pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – Unesco .