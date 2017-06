Obras afetam circulação de trens na linha 4-amarela do Metrô

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trecho entre as estações Paulista e Fradique Coutinho da linha 4-amarela do Metrô ficará fechado nesta quinta-feira (15) devido a obras na futura estação Oscar Freire, nesta quinta-feira (15). Durante a interdição, os usuários poderão usar ônibus gratuitos do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que circularão no trecho interditado. No desembarque, será entregue uma senha na área paga das estações Paulista e Fradique Coutinho, que deverá ser devolvida no embarque na próxima estação da linha amarela.