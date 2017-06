Especialistas indicam bons filmes para ver com a garotada

(foto: Divulgação)

Aproveitar o feriado para ver bons filmes com a garotada pode ser uma alternativa de lazer para quem vai descansar em Curitiba. Não faltam produções em cartaz e também as que foram sucesso em outras épocas e, por isso, são opções mais econômicas.

“Cinema é um recurso pedagógico importante para educar o olhar por meio de múltiplas linguagens”, destaca a arte-educadora Simone Vanzuita, da equipe de Arte da Secretaria Municipal da Educação.

Na rede municipal, o recurso é usado nas escolas com os alunos e também como ferramenta para a educação continuada de professores.

Em cartaz

Na quinta (15/6) e sexta-feira (16/6) e no domingo (18/6), a Cinemateca da Fundação Cultural exibirá a animação História Antes de Uma História, de Wilson Lazaretti. A trama é de 2015 e, aposta Júlio César Manso Vieira, do setor educativo do espaço, tem potencial para continuar agradando crianças e adolescentes. A exibição está programada para às 16h.

Uma boa pedida no circuito comercial, sugere o jornalista e crítico de cinema Marden Machado, é Mulher Maravilha. “É algo raro um filme de ação ter à frente uma mulher forte”, observa. Como a saga está sendo bem recebida pelo público, Machado acredita que isso deverá orientar a indústria cinematográfica a investir no filão das heroínas. “É a primeira vez, em 75 anos de existência da personagem, que Mulher Maravilha ganha as telas. Isso é muito para a identificação do público feminino”, completa o crítico.

Sucessos do passado

Entre os grandes sucessos de bilheteria do passado que podem ser sugeridos para a meninada, aponta Marden Machado, estão ícones dos anos 1980, como Gremlins, De Volta para o Futuro, O Enigma da Pirâmide, Cocoon, O Milagre Veio do Espaço e todas as aventuras de Indiana Jones. “São filmes de ação, mas com os recursos disponíveis na época e que trazem novas narrativas e questionamentos relevantes. São histórias boas e bem contadas, aliadas ao uso de efeitos especiais e que podem ajudar na formação de plateia”, explica.

Também não faltam boas opções entre as produções nacionais. O responsável pelo acervo da Cinemateca, Marcos Sabóia, sugere que os adultos apresentem aos filhos adolescentes longas como O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, A Marvada Carne e Macunaíma. Para as crianças, indica Os Xeretas e a animação O Grilo Feliz. “São filmes para ver com os filhos, situando o contexto a que se refere cada história e a linguagem usada em cada um deles”, observa Sabóia.