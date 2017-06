Curitiba recebe procissão de Corpus Christi na tarde desta quinta-feira

(foto: Valquir Aureliano/Arquivo Bem Paraná)

Curitiba recebe na tarde desta quinta-feira (15) a procissão de Corpus Christi 2017. Neste ano todas as paróquias da Arquidiocese de Curitiba realizam uma única procissão na Avenida Cândido de Abreu.

No ano anteriores cada igreja local escolhia se realizava a procissão em sua própria região.

Um palco foi montado em frente à Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais para a celebração da Santa Missa pelo arcebispo Dom José Antônio Peruzzo.

A procissão irá começas as 16h30 nos tapetes que ligam a Catedral até a Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico. Às 18h acontece a benção do Santíssimo Sacramento.