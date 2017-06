Pavilhão Étnico apresenta tradições germânicas e brasileiras

(foto: Cido Marques/FCC)

Dois clubes tradicionais de Curitiba, Sociedade Thalia e Santa Mônica Clube de Campo, levarão ao Pavilhão Étnico do próximo domingo (18/6) as tradições germânicas e brasileiras. A apresentação no Memorial de Curitiba começa às 11h, com o Grupo Folclórico Germânico Original Einigkeit Tanzgruppe, da Sociedade Thalia, fundado em 1990, e que preserva as tradições germânicas da Áustria, Suíça e Alemanha.

Logo depois sobe ao palco o Centro de Tradições Brasileiras Querência Santa Mônica, que preserva as tradições brasileiras. O grupo começou em 1989 como Centro de Tradições Gaúchas e com o passar dos anos incluiu outras danças brasileiras, como o fandango.

Pavilhão Étnico

O programa Pavilhão Étnico apresenta no Memorial de Curitiba, todos os domingos, música e dança típicas das etnias que formam a história da cidade. “São atrações para mostrar a influência desses povos na formação e no crescimento da cidade”, explica o coordenador de Etnias da Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Carlos Hauer.

Serviço: Pavilhão Étnico - Grupo Folclórico Germânico Original Einigkeit Tanzgruppe e Centro de Tradições Brasileiras Querência Santa Mônica

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79, Setor Histórico, São Francisco)

Data e horário: domingo (18/6), a partir das 11 horas

Entrada franca