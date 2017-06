Fomento Paraná lança novas linhas de crédito

A Fomento Paraná participa na segunda-feira (19), em Irati, de reunião da Associação dos Municípios do Centro Sul do Paraná (Amcespar). O objetivo da instituição é reforçar junto aos prefeitos da região o conceito e a importância da parceria com o Governo do Estado para proporcionar o acesso ao crédito e apoiar os empreendedores locais, especialmente as micro e pequenas empresas.



A Fomento Paraná é uma instituição financeira de desenvolvimento, que trabalha principalmente com o financiamento de projetos de investimento, para ampliação e melhoria dos empreendimentos por meio da aquisição de máquinas, equipamentos, ou reformas e ampliações de instalações físicas. A instituição também financia os municípios para compra de máquinas, equipamentos e obras de infraestrutura.



Para o empreendedor, a principal vantagem é a taxa de juros, que é sempre inferior às ofertadas pelos bancos comerciais. “O pequeno empreendedor, aquele que está começando ou tem pouco tempo de faturamento, sofre grandes restrições para ter acesso ao crédito e muitas vezes se obriga a financiar seu negócio com juros muito mais altos, como o cheque especial, o que compromete a lucratividade”, explica Luiz Renato Hauly, diretor de Mercado da Fomento Paraná.



Ele destaca ainda a importância do crédito para movimentar a economia dos municípios. “Entre 2011 e 2014, identificamos um aumento médio de 0,34% no PIB anual de um conjunto de 234 municípios analisados em uma pesquisa feita com base em dados de contratações de microcrédito. Isso representa um impacto significativo na economia das cidades, o que, com certeza, garante muitos empregos”, afirma.



Ainda de acordo com Hauly, por meio de uma parceria com a Associação Comercial e Industrial de Irati (Aciai), a partir de 26 de junho a Fomento Paraná inicia um curso de capacitação de agentes de crédito, na sede da entidade. “Tivemos muitos interessados e esperamos capacitar e credenciar agentes de crédito em todos os municípios da região para que todo empreendedor possa ter chance de obter um financiamento conosco”, afirma Hauly.



A Fomento Paraná oferece linhas de crédito que vão de R$ 300,00 até R$ 20 milhões para apoiar empreendimentos de micro, pequeno e médio porte em todos os setores da economia. Desde 2011, a instituição aportou mais de R$ 846 milhões em crédito para apoiar esses empreendimentos.





CRÉDITO PARA OBRAS

Além de recursos para o setor privado, a Fomento Paraná também é uma das responsáveis pelo financiamento de projetos dos municípios para obras de infraestrutura, como pavimentação de vias urbanas, construção de pontes, escolas, hospitais e outros bens públicos.



No encontro com os prefeitos será destacada a importância de os municípios estarem atentos aos prazos e aos documentos necessários para os financiamentos e, principalmente, que trabalhem em bons projetos, discutidos com a comunidade, e que sejam também aprovados pela Câmara Municipal.