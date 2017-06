Explosão em jardim de infância mata ao menos 7 na China

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão perto de um jardim de infância no leste da China nesta quinta-feira (15) matou pelo menos sete pessoas e deixou 66 feridos, segundo a TV estatal do país. De acordo com a agência chinesa Xinhua, a explosão aconteceu perto da entrada da escola, num subúrbio de Xuzhou, cidade na província de Jiangsu, quando os alunos saíam do prédio. A emissora CCTV informou que duas pessoas morreram na hora e outras cinco, depois de serem levadas a hospitais. Fotos postadas em uma rede social chinesa mostraram crianças e mulheres sentadas ou deitadas no chão, algumas cobertas de sangue e com as roupas rasgadas. Um vídeo colocado na internet pelo "Diário do Povo", órgão do PC chinês, mostra as equipes de resgate que chegaram ao local. Foi aberta uma investigação para determinar a origem da explosão, afirmou à agência AFP uma fonte policial. Relatos na mídia local levantaram a hipótese de explosão em um reservatório de gás, mas o país tem um histórico recente de ataques a crianças em idade escolar. Em maio, um incêndio de ônibus escolar num túnel na província de Shandong (leste) resultou na morte de onze crianças, um professor e o motorista -o último foi acusado de provocar o incêndio, como protesto contra suas condições de trabalho. Em janeiro, um homem armado com uma faca esfaqueou onze crianças num jardim de infância na região de Guangxi (sul), deixando três gravemente feridas.