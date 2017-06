Corinthians quebra recorde do Brasileiro em 7 rodadas, mas se preocupa com saídas

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vitória sobre o Cruzeiro na noite de quarta-feira (14), a Arena Corinthians presenciou a melhor sequência inicial de uma equipe na história da competição -19 pontos, depois das sete primeiras rodadas, a melhor marca desde 2003. Naquele que foi classificado pelo treinador Fábio Carille como o jogo mais difícil do ano, mais três pontos foram somados, agora graças a um gol de Balbuena. O olhar do clube, cada vez mais, passa a ser outro. A consolidação da equipe reformulada no começo da temporada, com destaques claros, jovens em ascensão e banco de reservas que se mostrou firme, deixa o Corinthians com foco em manutenções. Jogadores como Fagner, Arana, Balbuena, Pablo, Rodriguinho e Maycon estão entre aqueles que chamam a atenção do mercado no momento, o que faz Fábio Carille já admitir que alguma perda pode ser inevitável. "A janela preocupa todos. A diretoria vai trabalhar muito para não sair ninguém agora e definir a situação do Pablo. Sei que é difícil, mas a diretoria trabalha bastante. Se perder um ou dois, a gente consegue sustentar. Se perder cinco ou seis, é complicado", comentou o treinador depois de vencer o Cruzeiro. Apesar de ter um elenco com três jogadores para quase todas as posições, Carille tem mencionado a importância de buscar mais jogadores no mercado por um motivo simples: adquirir reforços para antecipar possíveis saídas. Assim, não será surpresa se um meio-campista ou um zagueiro, por exemplo, for adquirido nos próximos dias. Uma maneira de fazer caixa e não prejudicar o trabalho de Carille diretamente é vender reservas ou jogadores emprestados. Nos últimos dias, o Corinthians viveu a expectativa de negociar Léo Jabá para o Lokomotiv-RUS por R$ 11 milhões, o que não se concretizou no fim das contas. Outro que convive com rumores de saída é o atacante Lucca, goleador da Ponte Preta e que pertence aos corintianos. Enquanto tem todos os jogadores disponíveis e recebe Rodriguinho e Fagner para enfrentar o Coritiba no domingo, o Corinthians contabiliza marcas importantes. Já são 20 jogos invicto, e 18 em que jamais esteve atrás do placar. Outro dado importante é: de 33 partidas na temporada, não sofreu gol em 17. Números que traduzem o momento especial da equipe, mas não mudam a postura de Carille. Até porque há um dado ainda mais importante: dos 15 líderes em sete rodadas, só dois se sagraram campeões: o Cruzeiro de 2014 e o Corinthians de 2015. Os líderes do Brasileiro após 7 rodadas desde 2003: 2003 – Internacional - 18 pontos 2004 – Criciúma – 14 pontos 2005 – Botafogo – 18 pontos 2006 – Cruzeiro - 16 pontos 2007 – Botafogo - 17 pontos 2008 – Flamengo - 16 pontos 2009 – Atlético-MG – 17 pontos 2010 – Corinthians – 17 pontos 2011 – Corinthians – 17 pontos 2012 – Atlético-MG – 16 pontos 2013 – Coritiba – 15 pontos 2014 – Cruzeiro – 16 pontos 2015 – São Paulo – 16 pontos 2016 – Internacional – 16 pontos 2017 – Corinthians – 19 pontos