Pastor ora pelo fim da corrupção no início da Marcha para Jesus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Pai, tira a fome e a corrupção. O Deus de paz vai esganar o satanás sob os teus pés", disse o apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo e idealizador da Marcha para Jesus. Sua oração abriu a edição de 2017 do evento, que começou pontualmente às 10h desta quinta (15), em São Paulo. Fiéis se ajoelharam no asfalto e também oraram. Até agora, foi a única referência à corrupção feita pelo líder religioso no evento. A Marcha para Jesus 2017, está com seis trios elétricos a menos em relação à edição do ano passado. Nesta 25ª edição, são oito trios, ante os 14 da edição passada. Os organizadores ainda não explicaram a redução, pois estavam em cima dos equipamentos -a reportagem ainda não conseguiu acesso aos veículos. À frente dos caminhões sonoros, um bonde e um trenzinho carregam crianças. Após a oração, os seguidores se levantaram e aplaudiram. Uma parte deles usa camiseta na cor verde com a "Jesus, Rei dos Reis". Agentes de trânsito da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estão à frente da Marcha organizando o trânsito. As interdições de ruas e avenidas vai até a 1h desta sexta (16). A Marcha percorre as avenidas Tiradentes e Santos Dumont, até a praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, zona norte da capital paulista. Estão programados shows no local até as 21h30.