Estação de metrô Fradique Coutinho tem fila em dia de Marcha para Jesus

VENCESLAU BORLINA FILHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os usuários da linha 4 do metrô enfrentam longa fila na rua na estação Fradique Coutinho na manhã desta quinta-feira (15), na capital paulista. O funcionamento do metrô no trecho entre as estações Fradique e Paulista está interrompido durante o dia todo, devido a obras na futura estação Oscar Freire. Os passageiros são obrigados a pegar os ônibus especiais da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que circulam no trecho interditado. O movimento é intenso em razão do grande número de pessoas que participarão da Marcha para Jesus 2017, marcada para iniciar às 10h desta quinta na região central da cidade. No desembarque nas estações, é entregue uma senha na área paga das estações Paulista e Fradique Coutinho, que deve ser devolvida no embarque na próxima estação da linha amarela. A linha 4 é uma das alternativas para chegar ao local de concentração da Marcha, ao lado da estação Luz. A Marcha seguirá pelas avenidas Tiradentes e Santos Dumont, até a praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte de São Paulo. Ao sair da estação Luz do metrô, os usuários também se deparam com lixo acumulado na calçada e água de esgoto parada.