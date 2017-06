Curry diz que não gostaria de ir à cerimônia com Trump na Casa Branca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos principais jogadores do Golden State Warriors, Stephen Curry comentou sobre os rumores de o clube não ir à Casa Branca para a tradicional cerimônia dos campeões da NBA. Em declaração publicada pelo “USA Today”, o jogador disse que não gostaria de participar da solenidade com Donald Trump. “Alguém me perguntou sobre isso há alguns meses, de maneira hipotética, se eu faria isso caso o título viesse e disse ‘não iria’. Ainda sinto assim hoje. Mas, obviamente como equipe, vamos conversar”, afirmou. Na última terça-feira (13), o Golden State Warriors negou os rumores de que a equipe havia decidido não se encontrar com Donald Trump. Em comunicado oficial, o clube disse que tomaria uma decisão “quando e se necessário”. “Este é um momento em que todos temos que celebrar juntos, nada deve nos distrair do que conquistamos juntos. As tradições e cerimônias que acontecem com times campeões, não queremos que isso manche o que alcançamos neste ano. Então vamos lidar com isso de forma responsável e fazer a coisa certa para nós individualmente e como um grupo”, completou Curry.