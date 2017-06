Cruzeiro planeja valorizar e estender contrato de Alisson por até 4 anos

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Considerado reserva de luxo no Cruzeiro de Mano Menezes, Alisson tem contrato até junho de 2018. A diretoria, contudo, já iniciou conversas para estender o vínculo do atleta de 23 anos. Klauss Câmara, diretor de futebol do clube mineiro, é o responsável por negociar com o estafe do jogador. As tratativas estão avançando e devem se definir nos próximos meses, conforme apurou a reportagem. O clube pretende conceder um aumento salarial significativo ao jogador e estuda prolongar o vínculo por até quatro anos, o que acarretaria em um compromisso até junho de 2022. A ideia de iniciar as tratativas para a renovação de Alisson partiu da cúpula celeste. Os responsáveis pela gestão do futebol na Toca da Raposa II creem que o jogador merece uma valorização e pretendem segurá-lo por mais tempo. O atleta revelado nas divisões de base do Cruzeiro tem feito boa temporada em 2017. Presente em 29 partidas do time no ano, sendo 17 na condição de titular, Alisson marcou três gols e deu o mesmo número de assistências. Embora seja reserva na maior parte dos jogos, ele é considerado peça crucial para o elenco comandado por Mano Menezes. Antes do jogo da última quarta, contra o Corinthians, por exemplo, o presidente Gilvan de Pinho Tavares se pronunciou sobre a situação do atleta na Toca da Raposa. "Tem sim uma negociação. O Alisson tem contrato, é um jogador que já precisamos tentar prorrogar o contrato. Prata da casa. Estamos conversando para ver como está, o Klauss (diretor de futebol) me passou algumas coisas e alguns fatos, mas está caminhando. Dentro de pouco tempo vocês terão respostas disso", afirmou o mandatário cruzeirense.