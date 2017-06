Kubica impressiona engenheiros e pode estar preparando volta à F-1

JULLIANE CESAROLI LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - Considerado um dos melhores pilotos de sua geração, Robert Kubica pode estar mais perto de retornar à F-1 do que se imagina. O piloto, que não andava em um carro da categoria desde o início de 2011, quando sofreu um grave acidente de rali que lhe deixou com sérias lesões nos braços, fez recentemente um teste com a Renault, iniciando um programa que pode trazê-lo de volta à categoria ainda neste ano. Oficialmente, Kubica testou no circuito Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha, e não tem mais atividades programadas. Porém, de acordo com informações obtidas pela reportagem, o polonês poderia fazer mais um teste em uma pista presente no calendário da F-1, possivelmente Silverstone, antes de participar das atividades programadas para depois do GP da Hungria, em Hungaroring. Por ora, as 115 voltas de Kubica na Espanha impressionaram os engenheiros da Renault. “Não tinha dúvidas de seu ritmo. Não sabia, e acho que ele também não, se ele poderia fisicamente pilotar o carro, e fazer isso por várias voltas”, explicou Alan Permane ao canal Eleven Sports, da Polônia. “Ele fez simuladores e pilotou um GP3 no começo do ano como forma de preparação para o teste, mas não sabíamos quais seriam suas limitações. E, honestamente, tudo correu muito bem. Ele foi rápido, fez sequências longas e curtas de voltas, classificação, simulações de corrida. E tudo correu bem.” Para o engenheiro, caso Kubica queira realmente voltar, será necessário entender suas limitações de movimento. Mas no teste de Valência só foi necessária uma “pequena adaptação no volante para a troca de marchas.” Apesar de afirmar que o polonês teria ritmo suficiente para voltar, Permane diz que não há planos concretos para novos testes. “É o que posso dizer no momento, mas não diria que não vamos fazer algo no futuro.” Kubica correu na Fórmula 1 entre 2006 e 2010 pela BMW e pela Renault e venceu uma corrida, o GP do Canadá de 2008.