Zagueiro que falhou contra o Atlético-PR seguirá sendo titular

(foto: Reprodução/YouTube)

ENRICO BRUNO E VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um lance aos 45 minutos foi decisivo para a derrota do Atlético-MG por 1 a 0 para o Atlético-PR, no Independência. Após um chutão da equipe paranaense, o zagueiro Felipe Santana foi ajeitar uma bola para o meia Thalis, mas acabou deixando o lateral esquerdo Sidcley sozinho com o goleiro Victor.

O jogador do Atlético-PR não perdeu a chance e fez o único gol da partida.

Após jogar por cerca de 60 minutos com um jogador a mais, o empate em casa já era um resultado ruim para o Atlético-MG. A derrota, com erro grave de Felipe Santana, fez o time alvinegro voltar para a zona do rebaixamento.

Mesmo com a bronca da torcida, que ainda lembra do erro do zagueiro no clássico com o Cruzeiro, pela Primeira Liga, Roger Machado informa que Felipe Santana seguirá como titular do Atlético.

"Nesse momento, todos temos de dar a cara para sair dessa situação. Não é momento de preservar. Esse momento vai passar. O torcedor não tem obrigação de avaliar o dia a dia e sim avaliar os 90 minutos. A imprensa avalia o dia a dia. Não vejo o dever de preservar o jogador que falha e sim minimizar os erros. Não podemos individualizar a derrota por um erro no fim de jogo", explicou o treinador, que elogiou a boa sequência de jogos de Felipe Santana, que realmente esteve bem nas últimas rodadas.

"O Felipe vinha de uma grande sequência de jogos, foi um erro de tomada de decisão. É um erro que marca o jogador, assim como no clássico, que foi involuntário, nesse foi decisiva na intenção de recuar a bola e não havia ninguém voltando. Mas jogador experiente tem de saber lidar com isso. Temos de sair juntos, dando força. Torcedor vai reclamar, estar chateado até que a gente reverta a situação. Temos de trabalhar e nos unir mais para mudar este quadro".

Algo que ajuda manter Felipe Santana como titular do Atlético é a ausência de Gabriel. O camisa 30 sofreu uma lesão na coxa direita e vai ficar fora de combate nas próximas rodadas. Assim, já neste domingo, contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi, Felipe Santana e Leonardo Silva vão formar a dupla de zaga titular do Galo por mais uma vez.