Seleção, Palmeiras e Bruno Henrique podem ajudar São Paulo a ter Petros

JOSÉ EDUARDO MARTINS E PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo voltou a negociar a contratação de Petros, do Betis, da Espanha, e o recomeço das conversas tem ligação com a seleção brasileira e o Palmeiras. A diretoria são-paulina tinha a intenção de repatriar o jogador por empréstimo já no início deste mês. No entanto, a informação de que o Palmeiras também estava de olho no jogador fez os tricolores recuarem. A reviravolta teve a ver com a presença do presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, na chefia da delegação da seleção brasileira nos amistosos realizados neste mês, na Austrália. O mandatário perguntou para o coordenador das seleções brasileiras, Edu Gaspar, e para o treinador, Tite, qual a opinião deles sobre Bruno Henrique, volante que trabalhou com ambos nos tempos de Corinthians. Recebeu boas referências. A negociação entre o meio-campista e o Palmeiras foi oficializada na última quarta-feira e, com isso, os alviverdes desistiram da contratação de Petros, abrindo caminho para o São Paulo. A diretoria tricolor já fez uma primeira proposta de 2,4 milhões de euros para tentar repatriá-lo, mas em um primeiro momento os espanhóis recusaram a oferta. Depois de passagens por alguns clubes, Petros despontou no Corinthians em 2014. Na temporada seguinte, o jogador se transferiu para o Betis. O brasileiro está valorizado na Europa e a sua multa rescisória é de 8 milhões de euros. Outra opção estudada pelo São Paulo é de tentar trazer o jogador por empréstimo. Rogério Ceni detectou a necessidade de se contratar um volante neste segundo semestre. O treinador só poderá contar com João Schmidt para o setor até o fim deste mês. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador acertou a sua transferência para a Atalanta, da Itália.