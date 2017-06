Palmeiras oficializa contratação de volante ex-Londrina

Bruno Henrique atuando pelo Palermo, da Itália (foto: Divulgação/palermocalcioit)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (15) a contratação de Bruno Henrique. O volante, ex-Londrina e ex-Corinthians, chega no clube com contrato até 2020. "Estou muito feliz e motivado por poder jogar pelo Palmeiras. Já estou recebendo bastante carinho da torcida nas minhas redes sociais e isso me anima ainda mais. Trabalharei com muita seriedade para ajudar o clube a conquistar os objetivos neste ano e nas próximas temporadas", disse o jogador.

Apesar do Palmeiras ter anunciado o acerto apenas nesta quinta-feira, Cuca já havia falado sobre o jogador depois da derrota para o Santos. "É um grande jogador, reúne a pegada e marcação com a saída de bola com qualidade. Vai nos fortalecer bastante. Estava jogando até pouco tempo, segunda ou terça está aí. Está em condição boa para estrear quem sabe no dia 5", falou.

Para contar com o futebol do jogador que passou pelo Corinthians, o Palmeiras terá de pagar 3 milhões de euros (R$ 11 milhões). O volante também havia anunciado o acerto em sua página nas redes sociais na última quarta-feira.