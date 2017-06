Ticiane Pinheiro passa trote para o namorado, César Tralli

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ticiane Pinheiro brincou com o namorado, o jornalista César Tralli, em seu canal no Youtube. A apresentadora da Record gravou e publicou na internet um telefone entre ela e César na qual conduz a conversa a partir de uma lista de palavras e frases engraçadas -como "papel de trouxa", "comi ração" e "niver na laje". Tralli, sem saber da brincadeira, se diverte com a conversa sem sentido de Tici. "Você está tomando álcool zulu, é isso?", pergunta o jornalista. O conteúdo da conversa só piora: Seguindo as palavras do jogo, Tici diz que vai mandar nudes para mostrar que está peluda, e que comeu quiabo, teve diarreia e a bunda ficou caída. "Amor, que coisa mais broxante! Nunca ouvi você falar tanta m* em tão pouco tempo! Estou suando de nervoso" "Juro que na lua de mel vou ficar bonitinha", diz Tici. "Você acha que vai ter lua de mel assim?", pergunta Tralli. "Você peluda, comendo quiabo, peidando", brinca.