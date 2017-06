Pós-Gossip, Beth Ditto lança primeiro disco solo, 'Fake Sugar', nesta sexta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Encerrada a banda Gossip, a vocalista Beth Ditto se prepara para lançar agora "Fake Sugar", seu primeiro álbum solo que chega às lojas e serviços de streaming nesta sexta. Em entrevista ao jornal "The New York Times", a cantora conta que o novo disco foi inspirado por sua relação com Kristen Ogata, sua mulher há quatro anos, uma visita a Graceland, a mítica mansão de Elvis Presley no sul dos Estados Unidos, e punks como Alan Vega, da banda Suicide, que inspirou a faixa "Go Baby Go". "Fire", primeiro single do disco já disponível na internet, dá uma ideia do que vem por aí no novo trabalho. Lembra a sonoridade do antigo Gossip, que incendiou pistas de dança há uma década com a voz potente de Ditto, mas também parece mais depurado, menos histérico. É talvez um reflexo de uma fase menos hiperbólica na carreira da cantora. Além de encerrar a banda que a lançou ao estrelato, Ditto conta que não terá mais sua marca de roupas plus size, dizendo que não conseguiu achar os investidores adequados para o projeto.