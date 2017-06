Trump visita congressista em hospital e diz ele 'continua sua luta corajosa'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado Steve Scalise, 51, está em estado crítico depois que ele e outras três pessoas foram atingidas por James T. Hodgkinson, 66, enquanto treinavam beisebol para uma partida beneficente. O presidente americano Donald Trump disse que a condição de Scalise, atingido no quadril, é mais difícil do que se imaginava. Trump e sua mulher, Melania, visitaram Scalise no MedStar Washington Hospital Center, nesta quarta (14), levaram flores e conversaram com a família do congressista. "Scalise continua sua corajosa luta", disse o presidente. "Foi muito mais difícil do que as pessoas pensavam naquele momento", acrescentou. Trump também acredita que o deputado pode aproximar as pessoas. "Steve, à sua maneira, pode ter trazido alguma unidade para o nosso país, dividido por tanto tempo". O presidente americano também cumprimentou os policiais do Capitólio feridos no ataque. "Eles correram diretamente para o fogo e salvaram várias vidas".