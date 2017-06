Adele presta solidariedade às vítimas de incêndio em Londres

Adele esteve no local onde um prédio residencial de 24 andares foi destruído por um incêndio na madrugada de quarta (14). A tragédia aconteceu em Londres, cidade onde a cantora nasceu e vive. Ela foi fotografada vestida de maneira simples e oferecendo ajuda e conforto às vítimas.

As fotos (disponíveis em https://twitter.com/AdeleClubFan/status/875166255350784000) logo se espalharam na internet. O incêndio que atingiu a torre Grenfell deixou, até o momento, 17 mortos. As causas do incidente ainda são desconhecidas.