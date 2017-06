Em SP, Pastor ora pelo fim da corrupção na Marcha para Jesus

Marcha para Jesus em São Paulo: fiéis se ajoelharam no asfalto e também oraram. (foto: Divulgação)

"Pai, tira a fome e a corrupção. O Deus de paz vai esganar o satanás sob os teus pés", disse o apóstolo Estevam Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo e idealizador da Marcha para Jesus. Sua oração abriu a edição de 2017 do evento, que começou pontualmente às 10h desta quinta (15), em São Paulo. Fiéis se ajoelharam no asfalto e também oraram. A Marcha para Jesus 2017 está com seis trios elétricos a menos em relação à edição do ano passado.

Nesta 25ª edição, são oito trios, ante os 14 da edição passada. "A questão é que todos passam pela mesma situação, que é a crise", disse Hernandes, em referência à estrutura de outras igrejas participantes. O líder religioso não quis dar estimativa de participantes no evento, mas afirmou que a expectativa é atrair mais de 2 milhões de pessoas. No ano passado, a organização informou que 3 milhões de pessoas participaram da marcha. Após a oração, os seguidores se levantaram e aplaudiram. Uma parte deles usa camiseta na cor verde com a "Jesus, Rei dos Reis".

Agentes de trânsito da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estão à frente da marcha organizando o trânsito. As interdições de ruas e avenidas vão até a 1h desta sexta (16). A marcha percorre as avenidas Tiradentes e Santos Dumont, até a praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, zona norte da capital paulista. Estão programados shows no local até as 21h30. Participam fiéis da Igreja Renascer em Cristo e de outras igrejas evangélicas. Segundo o apóstolo, foram confirmadas 6.000 mil caravanas de todas as denominações religiosas, inclusive católicos.

CORRUPÇÃO - Em entrevista, Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo e fundador da Marcha para Jesus, afirmou que os dias atuais são campo fértil para a destruição humana. "Eu acho que hoje as pessoas passam por momentos de profunda decepção, em todas as instâncias. Há um profundo desânimo e abatimento sobre as pessoas, o que acaba sendo um campo fértil para a destruição humana, a depressão e o suicídio", disse.

Sobre a corrupção, Hernandes afirmou que, como brasileiros, é o que se vê no país. "É por isso esse clamor, por isso oramos para que a corrupção tenha um fim. Ela [corrupção] destrói o ser humano, tira suas expectativas e seus sonhos", disse. Há dez anos, Hernandes e sua mulher, a bispa Sônia Hernandes, foram condenados pela Justiça americana por contrabando de dinheiro. O apóstolo chamou de " trevas interiores" o que se abate sobre a nação e disse que o caminho é Jesus Cristo. "Jesus ilumina o interior das pessoas, combate as trevas interiores. A falta de paz compromete as pessoas", afirmou.

No camarim do trio elétrico –o maior da marcha, com duas carretas unidas–, Hernandes disse que o tema do evento deste ano, #EuAcheiMeuRei, é uma referência bíblica sobre a escolha de Cristo pelo apóstolo João. "Isso significa que o povo pode escolher, mas precisa ter uma direção divina", afirmou.