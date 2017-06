Corpo carbonizado é encontrado na zona rural de São José dos Pinhais

(foto: Rede News 24 Horas)

Pescadores encontraram na tarde desta quinta-feira (15) um corpo sem roupas, com as pernas carbonizadas na zona rural de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Segundo informações da Polícia Militar, é uma mulher de aproximadamente 20 anos com muitas tatuagens.

Os pescadores encontraram o corpo no meio de vários pneus ainda queimando. A polícia ainda não tem a identificação do corpo.