Anitta diz que sofre preconceito por rebolar e fazer plástica 

Anitta: "Aqui no Brasil, ainda existe muito preconceito comigo por conta do ritmo que eu canto, por ser muito nova, por rebolar, por fazer plástica e assumir" (foto: Divulgação)

Desde que lançou seu mais novo hit, o "Paradinha", Anitta, 24, não tem parado quieta -com o perdão do trocadilho. Ainda assim, já com pinta de estrela pop mundial, a cantora afirma que continua sofrendo com as críticas no seu país. "Aqui no Brasil, ainda existe muito preconceito comigo por conta do ritmo que eu canto, por ser muito nova, por rebolar, por fazer plástica e assumir". Depois de dançar nas gôndolas de um supermercado americano, ela agora é figurinha frequente em atrações televisivas -no Brasil ou fora dele-, capas de revistas, manchetes de jornais, redes sociais.

No começo da madrugada desta sexta (16), é a vez dela "rebolar a sua bunda" no programa de Pedro Bial, 59, o "Conversa com Bial", exibido na Globo à 00h30, depois do Jornal da Globo. "Eu vim da favela, vim do nada, não tenho nenhum milionário injetando dinheiro em mim", diz a cantora, que ensina a coreografia de "Paradinha" durante sua participação. "A palavra bunda está se internacionalizando graças à Anitta. Morro de orgulho dessa menina", diz Bial.

A PARADINHA Anitta lançou "Paradinha" no dia 31 de maio. Gravado em espanhol, o clipe da música, que tem pegada reggaeton, hit do momento, foi filmado durante uma semana em lugares públicos de Nova York, nos EUA -entre outros endereços, Antitta rebola na prateleira de um supermercado, na entrada de uma lavanderia e nas catracas do metrô. Para as filmagens, a cantora contou com o trabalho da stylist Patti Wilson. A americana já vestiu artistas como Prince, Lady Gaga, David Bowie, Rihanna, Britney Spears e Beyoncé, e é uma das mais requisitadas para ensaios de revistas como a "Vogue".

CARREIRA INTERNACIONAL Recentemente, Anitta gravou uma participação especial na música "Switch" da australiana Iggy Azalea. Depois, no dia 26 de maio, as duas se apresentaram no "The Tonight Show", programa de Jimmy Fallon na televisão americana. Foi a primeira artista brasileira a aparecer na atração. A cantora também é a nossa única conterrânea contratada pela agência William Morris, que gerencia alguns dos maiores nomes do showbiz internacional.