É neste sábado: Copa Pistão com ursinhos do shopping

Curitiba terá uma corrida de pista com ursinhos do shopping. O evento, chamado de “Copa Pistão com ursinhos do shopping”, é organizado pelo site Curitibinha e será amanhã (sábado, 17), às 13 horas, no Shopping Estação. Segundo a página de divulgação do evento no Facebook, 2,6 mil pessoas comparecerão.

Green Day fará show em Curitiba no dia 5 de novembro

A banda americana Green Day vai se apresentar em Curitiba no dia 5 de novembro. O show acontece na Pedreira Paulo Leminski. Mais informações serão divulgadas na próxima semana.

Essa será a primeira vez que a banda irá se apresentar na Capital. Além de Curitiba, o Green Day vai se apresentar em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Não estão descartos shows em outras cidades do país.

A banda vem ao Brasil – e a outro países da América do Sul – para promover o álbum Revolution Radio, lançado em 2016.

Os shows da turnê têm duração de duas horas. O repertório, de quase 30 músicas, alterna canções do novo disco, como Youngblood e Bang Bang, com clássicos da carreira, como Basket Case e American Idiot.

Video da semana

Rolê Mil Grau #19

Mais: https://www.youtube.com/watch?v=OWGjM6D1Vg0

Tatua com faca ainda pra você aprender que é vina! ??

Marlon Ramos

Sempre!