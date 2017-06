Em jogo tumultuado, Coritiba empata e se afasta do líder

Alecsandro lamenta chance perdida pelo Coritiba na partida (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba empatou em 0 a 0 com o Bahia, nessa quinta-feira (dia 15) à tarde, no Couto Pereira, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Coxa ficou em terceiro lugar, com 14 pontos, cinco pontos atrás do líder Corinthians e um atrás do Grêmio. O Bahia está na sexta colocação, com dez pontos.

Com o placar, o time paranaense completou cinco jogos seguidos sem derrota. O Bahia chegou a sete jogos seguidos como visitante sem vencer.

O empate dessa quinta-feira teve boas jogadas, principalmente no primeiro tempo. No entanto, a partida ficou marcada pelas discussões, empurrões e divididas fortes entre os jogadores.

O atacante Kleber Gladiador, do Coritiba, e o volante Edson, do Bahia, foram expulsos aos 26 minutos do 2º tempo. Kleber foi expulso por cuspir no adversário. A imagem da TV deixa claro. Ao mesmo tempo, Edson também recebeu cartão vermelho. A TV, porém, não captou alguma imagem que explique a punição ao jogador do Bahia. Após a partida, Edson confessou também ter cuspido no adversário.

Kleber já poderia ter sido expulso aos 16 minutos do 1º tempo. No lance, após escanteio para o Bahia, Edson caiu e alegou ter sido agredido pelo atacante do Coritiba. A imagem da TV mostra a agressão. Como a bola já estava em jogo, seria pênalti.

FATOR CAMPO

Como mandante, o Coritiba teve até agora em 2017 o total de 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota.

PACHEQUINHO

O técnico Pachequinho tem 20 partidas pelo Coritiba em 2017, com 12 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Coritiba não tinha Anderson, João Paulo, Rodrigo Ramos e Daniel, em recuperação, além do suspenso William Matheus. A novidade era Carleto (ex-Fluminense e Santos) na lateral-esquerda. O esquema tático foi o 4-4-2 de sempre, com Tiago Real na direita e Rildo na esquerda.

Os desfalques no Bahia eram Jackson, Wellington Silva, Régis e Hernane Brocador, em recuperação, além do colombiano Armero, com a seleção.

PRIMEIRO TEMPO

O Bahia começou bastante recuado e com muita qualidade no sistema defensiva. O Coritiba tinha o domínio do jogo, mas raramente encontrava espaços para jogar. As principais jogadas do primeiro tempo surgiram em dribles ou na base do “abafa”. A equipe baiana incomodou em dois contra-ataques. No mesmo período, o Coxa teve sete ataques expressivos e perdeu grande chance aos 41, quando Henrique Almeida ficou na cara do gol e chutou para fora.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com o Bahia jogando mais avançado. A partida ficou equilibrada, mas a equipe baiana levou mais perigo, mostrando qualidade nos contra-ataques. Aos 26, Kleber e Edson foram expulsos.

SUBSTITUIÇÕES

Só depois dos cartões vermelhos os técnicos mexeram. Pachequinho trocou a meia-direita (Tiago Real por Iago) e o centroavante (Henrique Almeida por Alecsandro). O esquema tático seguiu o mesmo (na verdade, o 4-4-1, devido à expulsão de Kleber). O Bahia substituiu o meia Allione pelo volante Juninho. O jogo ficou truncado. Aos 36, o Coxa mudou de novo, com a entrada do meia Tomas Bastos no lugar do ponta Rildo. O esquema não foi alterado.

ESTATÍSTICAS

O Coritiba teve 47% de posse de bola, 6 finalizações (1 certa), 5 escanteios e 76% de precisão nos passes e lançamentos. O Bahia somou 10 finalizações (3 certas), 6 escanteios e 74% de precisão nos passes e lançamentos Os dados são do WhoScored.

CORITIBA 0 x 0 BAHIA

Coritiba: Wilson; Dodô, Márcio, Werley e Carleto; Alan Santos, Galdezani, Tiago Real (Iago Dias) e Rildo (Tomas Bastos); Henrique Almeida (Alecsandro) e Kléber. Técnico: Pachequinho

Bahia: Jean; Eduardo, Tiago (Rodrigo Becão), Lucas Fonseca e Matheus Reis; Edson, Renê Junior, Zé Rafael, Allione (Juninho) e Mendoza; Edigar Junio (Vinícius). Técnico: Jorginho

Expulsões: Kleber (25-2º) e Edson (25-2º)

Cartões amarelos: Renê Junior, Zé Rafael, Allione, Juninho (B). Tiago Real (C).

Árbitro: Wagner Reway (MT)

Público: 19.534 pagantes (20.495 total)

Renda: R$ 446.835,00

Local: Couto Pereira

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 - Matheus Reis cruza rasteiro. Werley tira na pequena área, antes que Edigar Junio finalize.

3 – Carleto cruza. Henrique Almeida domina na marca do pênalti, gira e chuta perto.

6 – Bola alta na área. Alan Santos pega o rebote na meia-lua e chuta. A zaga tira para escanteio.

16 – Escanteio para o Bahia. Bola alta na área. Edson cai e alega ter sido agredido Kleber.

21 – Rildo tenta a jogada na área. Tiago Real cruza rasteiro. A zaga tira o perigo.

26 – Falta de longa distância. Carleto chuta forte, rasteiro. Jean segura no centro.

30 – Galdezani passa por dois e chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

32 – Galdezani toca. Henrique Almeida dribla um e chuta da meia-lua. A bola passa perto, ao lado.

41 – Henrique Almeida começa a jogada. Tiago Real cruza rasteiro e deixa Henrique Almeida na cara do gol. Ele chuta por cima e perde grande chance.

Segundo tempo

4 – Contra-ataque. Edigar Junio rola para Mendoza, que fica na cara do gol. Ele chuta no cantinho. Wilson tira com as pontas dos dedos.

48 – Tomas Bastos cobra escanteio. Márcio cabeceia ao lado do gol.

49 – Zé Rafael puxa contra-ataque e chuta no canto. Wilson faz boa defesa.

50 – Alecsandro cruza rasteiro. Iago Dias entra livre, mas o goleiro salva.