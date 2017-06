Paraná Clube contrata mais um centroavante

Alemão: novo centroavante do Paraná (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O centroavante Alemão, 28 anos, é o novo reforço do Paraná Clube para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador está em Curitiba, passou pelos exames de rotina e já iniciou os treinamentos no Ninho da Gralha. O jogador estava no futebol holandês (FC Eindhoven) e por isso só poderá ser inscrito após a abertura da janela de transferências internacionais, o que acontece na próxima semana (dia 20).

Revelado na base do Santos, Alemão construiu uma carreira com muitos gols por várias equipes do interior paulista e também no exterior, tendo passado por Itália, México e Holanda. “É uma grande oportunidade de voltar a jogar no meu País e por um clube de uma camisa tão respeitada”, disse Alemão. “Chego com muita vontade de ajudar os companheiros, sabendo que a Série B é um campeonato difícil e de muita visibilidade”.

“Estes dias serão importantes para eu me condicionar e conhecer o grupo e modelo de jogo”, completou Alemão. A chegada de Alemão visa dar maior equilíbrio ao setor ofensivo da equipe. O novo atacante tricolor disputou a última partida, na Holanda, no início de maio. “Estava treinando. Então, não vejo dificuldade para ficar à disposição do Cristian nos próximos 10 dias”.

ALEMÃO

Nome: José Carlos Tofolo Júnior

Idade: 28 anos (02/03/1989, Valinhos-SP )

Altura: 1,85m

Peso: 79kg

Posição: atacante

Clubes: Santos-SP, Udinese-ITA, Vicenza-ITA, Guaratinguetá-SP, Ponte Preta-SP, Vitória-BA, Chapecoense-SC, Portuguesa-SP, Cruz Azul-MEX, Figueirense-SC, Botafogo-SP, FC Eindhoven-HOL e Paraná Clube