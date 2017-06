Em jogo com brigas e sem gol, Coritiba e Bahia empatam no Couto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Coritiba e Bahia entraram em campo nesta quinta-feira (15) de olho em uma subida no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Com boas campanhas, as duas equipes tentavam se aproximar dos líderes. Dentro do gramado do Estádio Couto Pereira, no entanto, o que se viu foi muita briga e um futebol deixado de lado em alguns momentos. Em um jogo tenso e com problemas de pontaria dos ataques, paranaenses e baianos empataram por 0 a 0. Com o jogo marcado por tensão, o atacante Kleber, do Coritiba, virou o protagonista.

Em disputa de bola logo no início do jogo, ele deu uma cotovelada em Zé Rafael. Na sequência, agressão também em Edson. Após um escanteio a favor do Bahia cobrado por Allione, aos 16min do primeiro tempo, Kleber deu um soco no meia do Bahia. A arbitragem não viu o lance, flagrado pelas câmeras, e mandou o jogo seguir.

Os lances não foram esquecidos, desdobrando uma série de jogadas mais duras dos dois lados. No segundo tempo, um pisão em Lucas Fonseca e uma cusparada no rosto de Edson. Dessa vez, o juiz não ignorou: Kleber levou o cartão vermelho, mas Edson também acabou expulso. Mas com a bola rolando, as duas equipes se lançaram ao ataque e possibilitaram um jogo aberto na primeira etapa.

A pontaria, no entanto, não era das melhores, deixando o placar zerado na ida para o intervalo. O Coritiba dominou as ações e finalizou oito vezes, mas sem sucesso. Henrique Almeida perdeu duas chances claras. O Bahia ainda chegou em três ocasiões, mas também sem sucesso. No segundo tempo, o cenário de equilíbrio da primeira etapa se repetiu. Desta vez, no entanto, o foco virou a disputa física, não na bola. As chances criadas anteriormente não se repetiram. Os lances de ataque eram marcados por agarrões e discussões.

Nos dois últimos lances, enfim, um bom futebol. Mas os goleiros Wilson e Jean fizeram grandes defesas no mínuto final, garantindo o 0 a 0 de um jogo tumultuado. Com o placar e apenas um ponto somado, o Coritiba desperdiçou a chance de alcançar a vice-liderança e ficou estacionado na terceira colocação, com 14 pontos. Já o Bahia conquistou seu primeiro ponto fora de casa e pulou para a 6ª posição, com 10 pontos - por conta do bom saldo de cinco gols. Na próxima rodada, o Coritiba jogará novamente em seu estádio. A equipe alviverde enfrenta o Corinthians, que ainda não perdeu e é líder do Brasileiro, neste domingo, às 16h. Completando a sequência complicada de jogos, os adversários serão Grêmio e Cruzeiro fora de casa.

O Bahia atuará na Fonte Nova na próxima rodada. O time dirigido por Jorginho encara o Palmeiras no início de uma série igualmente complicada, já que terá de enfrentar o Corinthians em São Paulo e o Flamengo em casa.

CORITIBA Wilson; Dodô, Werley, Márcio, Thiago Carleto; Alan Santos, Matheus Galdezani, Tiago Real (Iago); Rildo (Tomas Bastos), Henrique Almeida (Alecsandro), Kleber. T.: Pachequinho

BAHIA Jean; Eduardo, Tiago (Rodrigo Becão), Lucas Fonseca, Matheus Reis; Renê Júnior, Edson, Zé Rafael, Allione (Juninho), Mendoza; Edigar Junio (Vinicius). T.: Jorginho

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Juiz: Wagner Reway (MT)

Cartões amarelos: Tiago Real (Coritiba); Renê Junior, Zé Rafael, Juninho e Allione (Bahia)

Cartões vermelhos: Kleber (Coritiba); Edson (Bahia)