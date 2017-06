Pachequinho critica decisão da arbitragem

Wilson com uniforme verde e, por baixo, camisa com mangas amarelas: árbitro implicou com o jogador (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Coritiba, Pachequinho, foi perguntado sobre a arbitragem do jogo com o Bahia, nessa quinta-feira (dia 15). O assunto era o comportamento do atacante Kleber, que se envolveu em confusões durante o jogo e acabou expulso no 2º tempo. “Não vi a imagem. Quando você sai de um resultado que não é a vitória, todos ficam tristes. Depois da expulsão, o jogo mudou. A equipe deles mais leve. Começaram a aproveitar os espaços. Não vou entrar no mérito da arbitragem, mas no início do jogo já foi um absurdo. Todos sabem que o Wilson joga assim há muito tempo. E foi o primeiro árbitro que pediu para o goleiro tirar a camisa debaixo”, disse.

Antes do apito inicial, o árbitro obrigou o goleiro Wilson a tirar uma camisa que utilizava por baixo do uniforme.

Sobre a partida, Pachequinho fez sua análise. “Foi um jogo atipico. Nossa equipe foi forte no primeiro tempo, no aspecto de ser ofensiva, trabalhar a bola, pressionar e criar as oportunidades. E a equipe do Bahia tentando sair, mas sem eficiencia, principalmente pela postura nossa de pressionar no campo do adversario. Criamos as oportunidades. Méritos para o adversário que soube administrar, ter paciência”, disse. No segundo tempo, o Bahia soube se defender e levar perigo em contra-ataques. “Destacar a força defensiva do Bahia. Eles têm atletas rapidos. A transição deles é muito rápida”, comentou.