Com Renatinho no banco, Paraná recebe adversário em má fase

O Paraná Clube terá novidades na escalação para a partida desta sexta-feira (dia 16) às 20h30, na Vila Capanema, pela 8ª rodada da Série B. O técnico Cristian de Souza contará com a volta do zagueiro Rayan, que não enfrentou o Náutico, na terça-feira. Ele pediu para não jogar para ficar com a família de Jonas Pessalli, falecido na segunda-feira.

O time pode ter outras mudanças, devido ao desgaste físico excessivo, mas o treinador não citou nomes. Avisou apenas que o meia Renatinho e o lateral-direito Júnior estão recuperados de lesão. No entanto, os dois não têm condições para 90 minutos. “Vamos ter o retorno do Júnior e o Renato, mas não desde o início. O Biteco está se mostrando valente, assumindo a responsabilidade mesmo sentindo dores no joelho. Recebendo novamente esses jogadores do departamento médico, nós vamos nos fortalecendo”, explicou Cristian de Souza.

Guilherme Biteco revelou que atuou nas últimas seis partidas graças a injeções no joelho. É possível que ele seja poupado nesta partida.

Uma alteração provável é a entrada de Rafhael Lucas como titular do ataque. Ele estreou na terça-feira, entrando nos 15 minutos finais. Agora, pode ganhar a vaga de Felipe Alves, que também atua na linha de três meias ofensivos do 4-2-3-1 de Cristian de Souza.

O adversário do Paraná, o Figueirense, vai estrear o técnico Marcelo Cabo. Ele foi contratado para substituir Márcio Goiano, demitido na quarta-feira, após sequência de cinco jogos sem vitórias. O treinador deixou o clube após 21 partidas (4 vitórias, 9 empates e 8 derrotas).

PARANÁ x FIGUEIRENSE

Paraná: Richard; Cristovam, Rayan (Wallace), Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Robson, Guilherme Biteco e Minho (Felipe Alves); Rafhael Lucas (Felipe Alves). Técnico: Cristian de Souza

Figueirense: Thiago Rodrigues; Dudu, Bruno Alves, Naylhor e Iago; Zé Antônio, Dudu Vieira, Marco Antônio, Jorge Henrique e Jenan; Robinho. Técnico: Marcelo Cabo

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

Local: Vila Capanema, às 20h30