Participantes de reality na Sérvia fazem sexo sem edredom

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esqueça as sequências de sexo vividas por casais brasileiros nas edições do "Big Brother Brasil". Na Sérvia, uma dupla mais ousada se livrou de qualquer pudor e abandonou as cobertas durante um momento quente dentro da casa em que é gravado o reality "Couple" -mesmo molde do "grande irmão". No Brasil, de Tarciana e Jéferson, da versão número dois do programa, ao polêmico casal Emilly e Marcos, que integraram a atração mais recente, algo estava sempre presente: o edredom. No "Couple", filmado em Belgrado​, Nikola Lakic e Zerina Heco fizeram sexo em um quarto que contava com mais participantes além da dupla animadinha -e descoberta. Segundo o tabloide britânico "The Sun", o barulho foi tão incômodo que os colegas de confinamento precisaram repreendê-los. Ainda de acordo com a publicação, o momento nada íntimo, que durou mais de uma hora, aconteceu depois de uma festa que seis casais simularam um casamento coletivo depois de muita bebedeira.