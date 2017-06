Atlético terá mudanças para jogo em Goiânia

Pablo: meia-atacante volta ao time no sábado (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense terá mudanças na escalação para enfrentar o Atlético-GO, sábado às 16 horas, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. O meia Lucho González está suspenso pela expulsão contra o Atlético-MG, na quarta-feira.

As opções para o lugar do argentino são Deivid, Bruno Guimarães e Eduardo Henrique. Lucho tem jogado como meia-central no esquema tático 4-1-4-1 do técnico Eduardo Baptista. Otávio é o único volante nessa formação.

A novidade na escalação pode ser o meia Carlos Alberto, que está voltando de lesão. Com ele, o treinador mudaria o time para o 4-2-3-1, com Carlos Alberto como meia ofensivo centralizado, na linha de três.

Quem também pode voltar é o meia-atacante Pablo, que foi poupado contra o Atlético-MG. Ele disputa posição com Yago.

“Nós deixamos jogadores importantes (fora contra o Atlético-MG). Espero poder contar com o Carlos Alberto, mesmo que por um tempo. Optamos por não trazê-lo para ele poder treinar. Ontem (terça-feira), treinou dois períodos, já está em um período bem avançado”, disse Baptista. “O Pablo teve problemas particulares, optamos por deixá-lo em Curitiba e deve retornar”, afirmou.

O zagueiro Paulo André não enfrentou o Atlético-MG e é dúvida para sábado. “O Paulo André se queixou de dor na panturrilha, tentamos até a última, mas, nesta posição, estamos muito tranquilos. Temos grandes zagueiros, temos o José Ivaldo, que trouxemos também. Então, aquele que entrar dá conta do recado também. A gente sabe que não dá para todo mundo jogar todas. Você fazer esse rodízio em momentos pontuais é importante”, comentou o treinador.

O meia-atacante Felipe Gedoz e o centroavante Eduardo da Silva não enfrentaram o Atlético-MG e seguem fora. “O Gedoz se queixou de muita dor, estava relacionado, mas, na metade do treino de terça-feira, se queixou de uma dor insuportável e eu trago 100%. O Eduardo da Silva, eu tenho que trazer 20 atletas, 22, e eu vou olhar sempre aqueles que estão em um melhor momento”, disse Baptista.

Com isso, a provável escalação para sábado é Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Rossetto, Deivid (Carlos Alberto), Nikão e Pablo (Yago); Grafite.