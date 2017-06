Arena da Baixada será transformada para receber Liga Mundial

A fachada da Arena da Baixada (foto: Divulgação/Atlético-PR)

A iniciativa inédita de realizar uma competição de voleibol em um estádio já tem data para começar a tomar forma. No dia 25 de junho, duas horas após o jogo entre o Clube Atlético Paranaense e o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro Série A, a Arena Atlético Paranaense começará a ser transformada para a receber a Fase Final da Liga Mundial, que acontecerá entre os dias 4 a 8 de julho, em Curitiba (PR).

Para melhor posicionamento dos torcedores, uma estrutura com arquibancadas móveis será montada no gramado, mais próximas da quadra, facilitando a visualização dos jogos. Para isso, serão utilizadas 800 toneladas de material, envolvendo 500 pessoas nessa etapa de execução.

O Brasil já está garantido por ser sede, e no final de semana passado a França, campeã do torneio em 2015, também garantiu a classificação.

Essa será a segunda experiência do vôlei no campo do clube paranaense. No dia 3 de setembro de 2016, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) realizou o Desafio de Ouro neste mesmo local em comemoração à conquista da medalha dourada nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O evento foi um sucesso de público, com 33 mil pagantes. A Arena Atlético Paranaense é coberta, o que garante proteção contra chuva e sol, além de ter piso sintético, facilitando a operação de instalação da quadra de vôlei.

A estrutura permitirá um público de até 28.241, somando arquibancada interna, bem próxima da quadra e arquibancadas superiores.

Essa será a sexta vez que o Brasil sediará a fase final do torneio. São Paulo (1993), Rio de Janeiro (1995, 2008 e 2015) e Belo Horizonte (2002) já foram as cidades-sede da fase final. o Brasil é o país mais vitorioso, com nove títulos conquistados (1993, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010). Neste ano, sob o comando do treinador, Renan Dal Zotto, a equipe tentará o decacampeonato em solo paranaense.

Os ingressos estão à venda pelo site https://www.ingressoscap.com.br/