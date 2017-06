Netflix vai reajustar preços de planos a partir de julho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Netflix, serviço de streaming de séries e filmes, vai reajustar o preço da mensalidade de alguns planos no Brasil em julho, de acordo com comunicado enviado aos assinantes. O plano padrão, que permite acesso em até dois dispositivos simultaneamente, passa de R$ 22,90 para R$ 27,90. O premium, que libera o uso em até quatro aparelhos, sai de R$ 29,90 para R$ 37,90. A assinatura básica, em uma única tela e sem alta definição, continua custando R$ 19,90. O último reajuste dos preços do Netflix no Brasil aconteceu em junho de 2015, mas valia apenas para novos assinantes. Quem já usava o serviço só passou a pagar mais em maio de 2016. Em nota, o serviço confirmou o reajuste, afirmando que a ideia é "continuar oferecendo um serviço cada vez melhor, com novas funcionalidades, como downloads.