Popularidade

Apesar da dificuldade para aprovar o pacote de medidas de ajuste fiscal na Câmara de Vereadores, pelo menos no mundo virtual o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), segue com boa performance. Segundo estudo da Paradox Zero, Greca obteve 2,39% de aumento de curtidas, no último trimestre, atingindo a marca de mais de 65 mil seguidores e ficando a frente do prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB/SC) - com 2,07%, mas atrás do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr. (PSDB/RS), que disparou na frente com 12% de aumento.

Ranking

O prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB/SP), é o campeão nacional de seguidores no Facebook, de acordo com o estudo. Mesmo em meio às ações polêmicas do seu mandato, ou talvez por causa delas, passou de 2,3 milhões para 2,7 milhões de seguidores – um crescimento de 15,9%, de abril a junho. O vice-líder é o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), que também está na casa dos 2 milhões de seguidores. No entanto, registra crescimento bem pequeno, de apenas 1,63% nos últimos três meses.

“Duas Caras”

O Ministério Público Eleitoral realizou, na quarta-feira, a Operação “Duas Caras”. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos gabinetes e nas residências do prefeito, do chefe de gabinete e de um vereador do município de Serranópolis do Iguaçu (região Oeste. O pedido foi feito ao Tribunal Regional Eleitoral pela Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná. A operação foi deflagrada após apuração do Ministério Público verificar o envolvimento dos políticos na prática de crimes como corrupção eleitoral, organização criminosa, corrupção de testemunhas, coação no curso do processo, falso testemunho e falsidade ideológica, entre outros.

Compra de voto

Segundo o MP, nas eleições municipais de 2016 foi identificada a compra de votos em favor dos integrantes do grupo. Após o início das investigações e o ajuizamento de ações, os envolvidos teriam ameaçado e pago propina a testemunhas para que alterassem seus depoimentos nos processos e forjassem documentos, entre outras condutas ilícitas, inclusive com pagamentos de propina ocorridos na Prefeitura de Serranópolis do Iguaçu. Os alvos da operação também foram intimados da proibição de aproximação e contato com testemunhas.

Controle

Curitiba receberá, entre 17 e 19 de outubro, o 3º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR). Segundo o presidente do IRB, Sebastião Helvecio, o objetivo do congresso é promover o debate especializado acerca da qualidade das políticas públicas, fortalecer o intercâmbio de conhecimentos e fomentar a pesquisa.

Multa

O TCE julgou regulares com ressalva as contas dos presidentes da Sercomtel Telecomunicações em 2009: Gabriel Ribeiro de Campos, Mário Jorge de Oliveira Tavares e Fernando Lopes Kireeff. Cada um dos gestores naquele ano da sociedade de economia mista ligada à Prefeitura de Londrina recebeu a multa de R$ 1.450,98. Os conselheiros ainda determinaram que a Sercomtel apresente, na próxima prestação de contas anual, os documentos referentes a um pregão realizado em 2008 para a compra de duas licenças de uso de software, no valor de R$ 101.544,85 cada.

Licitação

A existência de valores vencidos e não pagos na relação dos devedores foi o motivo para a ressalva às contas dos três gestores da companhia em 2009. Na gestão de Kireeff ainda foi ressalvada a realização de despesas sem licitação ou indicação de processo de dispensa, em face da ausência de documentos.